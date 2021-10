Die Witwe von Altkanzler Kohl wird im Streit um eine Buchveröffentlichung voraussichtlich keine Millionen-Zahlung erhalten.

Der Bundesgerichtshof erklärte, der Anspruch auf Entschädigung wegen verletzter Persönlichkeitsrechte sei grundsätzlich nicht vererblich. Sein Urteil will das Gericht in Karlsruhe allerdings erst später verkünden.



Maike Kohl-Richter fordert von dem Ghostwriter und früheren Vertrauten ihres Mannes, Heribert Schwan, mindestens fünf Millionen Euro. Der Journalist und Historiker hatte Kohls Memoiren schreiben sollen, sich dann aber mit dem früheren CDU-Chef und Kanzler überworfen. Schwan veröffentlichte dennoch ein Buch mit umstrittenen Zitaten aus den Gesprächen. Kohl verklagte ihn daraufhin. Das Landgericht Köln gab ihm 2017 Recht und sprach ihm eine Entschädigung in Höhe von einer Millionen Euro zu. Zwei Monate später verstarb der Altkanzler. Das Oberlandesgericht entschied später, dass Kohls Frau als Erbin kein Anrecht auf die Entschädigung habe. Dagegen klagte Kohls Witwe nun.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.