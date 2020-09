In der ungarischen Hauptstadt Budapest haben mehr als 2.000 Menschen bei einer Demonstration Solidarität mit regierungskritischen Universitätsbesetzern bekundet.

Studierende hatten die Universität für Theater-und Filmkunst am Wochenanfang besetzt, nachdem die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Orban die Autonomie der Uni aufgehoben hatte. Die Regierung begründet ihre Entscheidung damit, dass ein - Zitat- 'Modellwechsel' nötig sei. Rektorat, Senat und die Dekanatsleitungen waren daraufhin geschlossen zurückgetreten, zahlreiche Lehrkräfte verließen die Universität. Am Dienstag übernahm formell ein neues Kuratorium so gut wie alle Leitungsbefugnisse an der Universität. Es ist ausschließlich mit Personen besetzt, die die Regierung von Ministerpräsident Orban ernannt hatte.