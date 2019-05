In Ungarn gibt es nach dem Untergang eines Ausflugsboots in Budapest kaum noch Hoffnung auf Überlebende.

Nach Angaben der Behörden werden noch 21 Personen vermisst. Nach der Schiffskollision auf der Donau waren sieben Opfer geborgen worden, sieben Passagiere konnten unmittelbar nach dem Unglück gestern Abend gerettet werden. Das Boot war mit einem größeren Schiff zusammengestoßen und innerhalb weniger Sekunden gesunken. An Bord waren südkoreanische Touristen und zwei Besatzungsmitglieder.



Auch auf dem Rhein in der deutsch-französischen Grenzregion gab es ein Bootsunglück. Nahe der französischen Stadt Gerstheim kamen drei Menschen nach dem Kentern eines Schlauchboots ums Leben, wie die zuständige Präfektur in Straßburg mitteilte. Eine Person wird noch vermisst.