Der ungarische Ministerpräsident Orban hat in Budapest die Gründungssitzung des neuen Nationalen Kulturrates geleitet.

Dieser gewährleiste die fachlichen Grundlagen für die einheitliche Regierungsstrategie zur Lenkung der kulturellen Zweige, hieß es in einer Mitteilung. Dem Gremium gehören die Leiter 18 staatlicher und staatsnaher Kulturinstitutionen an, darunter die Staatsoper, das Nationalmuseum und die Nationalbibliothek. Kritiker sehen in dem Rat ein weiteres Werkzeug der Orban-Regierung, unabhängige Kultur und autonome Kulturschaffende zu reglementieren und zu unterdrücken.