Der ungarische Ministerpräsident Orban und die französische Politikerin Le Pen treten für eine neue politische Formation der Rechten in Europa ein.

Details nannten sie nicht. Europas Parteienlandschaft sei im Umbruch, sagte Orban nach einem Treffen der beiden in Budapest. Man organisiere sich, sei aktiv und wolle eine Rolle bei diesem Umbruch spielen. Le Pen, die bestimmende Figur der Partei "Rassemblement National", fügte hinzu, in Zukunft werde man eine große Fraktion im europäischen Parlament haben. Le Pen tritt im Frühjahr bei der Präsidentschaftswahl an. Den Parteivorsitz hatte sie deshalb im Vormonat an ihren Stellvertreter Bardella übergeben.



Orbans Regierungspartei Fidesz verließ im März die bürgerliche Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch CDU und CSU angehören. Die zwölf Fidesz-Abgeordneten im Europaparlament sind seitdem fraktionslos. Orban sucht nun nach Bündnispartnern am rechten Rand des europäischen Parteienspektrums. Im September hatte er unter anderem den ehemaligen italienischen Innenminister Salvini von der Partei "Lega", den spanischen Politiker Santiago Abascal von "Vox" und den französischen Politiker Zemmour, der ebenfalls bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich antreten könnte, getroffen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.