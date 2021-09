Papst Franziskus hat zu Beginn seiner Reise nach Ungarn und in die Slowakei Antisemitismus verurteilt.

Dieser schwele immer noch in Europa, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in der ungarischen Hauptstadt Budapest bei einem Treffen mit Vertretern der jüdischen Gemeinde. Der beste Weg, Antisemitismus unschädlich zu machen, bestehe darin, positiv zusammenzuarbeiten und die Geschwisterlichkeit zu fördern.



Zuvor war der Papst mit Ungarns Ministerpräsident Orban und Staatspräsident Ader zusammengetroffen. Themen des Gesprächs seien die Rolle der Kirche im Land, Engagement für Umweltschutz sowie Verteidigung und Förderung der Familie gewesen, teilte der Vatikan anschließend mit. Das zwischen Orban und Franziskus umstrittene Thema Migration wurde demnach ausgeklammert.



Franziskus besuchte Budapest anlässlich der Abschlussmesse des Eucharistischen Kongresses. Bereits am Nachmittag wollte er weiter in die slowakische Hauptstadt Bratislava reisen.

