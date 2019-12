Tausende Ungarn sind in der Hauptstadt Budapest gegen ein Gesetz auf die Straße gegangen, das die Kultureinrichtungen einer stärkeren staatlichen Kontrolle unterwerfen soll.

Die Regierung von Ministerpräsident Orban hatte den Entwurf gestern präsentiert. Demnach soll die Regierung über einen neuen Nationalen Kulturrat die "strategische Lenkung" über alle Bereiche der Kultur ausüben, um "die nationale Kultur zu bewahren und die nationale Identität zu stärken". Das heißt ganz konkret: Staatliche Mittel etwa für Theater sollen an Mitspracherechte geknüpft werden, zum Beispiel bei der Auswahl von Intendanten. Das Gesetz könnte schon morgen vom Parlament beschlossen werden - ohne eine nennenswerte Debatte.



An der Kundgebung gegen das Gesetz nahm auch der neue Budapester Oberbürgermeister Gergely Karacsony teil, ebenso wie Schauspieler und Theaterdirektoren. Die Kritikerinnen und Kritiker sprechen von einem Eingriff in die Freiheit der Kunst. Es wurden sogar Vergleiche zur Zensur in Zeiten des Kommunismus gezogen.



Die regierende Fidesz-Partei von Orban steht ohnehin schon wegen eines Rechtsstaatlichkeitsverfahrens in der EU unter Druck.