Ungarns Ministerpräsident Orban, der polnische Regierungschef Morawiecki und der ehemalige italienische Innenminister Salvini wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen.

Die drei rechtsgerichteten Politiker kündigten nach einem Treffen in Budapest an, sich gemeinsam für eine wie es hieß "europäische Renaissance" einzusetzen. Viele Millionen europäischer Bürger sähen sich ohne eine wirksame politische Vertretung in Europa, sagte Orban. Dazu wollen die drei Parteien Fidesz aus Ungarn, PiS aus Polen und die italienische Lega gemeinsame Programme entwerfen. Es gehe vor allem um Werte wie Familie, individuelle Würde und Christentum, erklärte Morawiecki. Die Fidesz hatte zuletzt die christdemokratische Europäische Volkspartei verlassen, der auch CDU und CSU angehören.

