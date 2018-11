Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hat angeregt, den Solidaritätszuschlag nicht abzuschaffen, sondern umzuwandeln.

Sie sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Beitrag könnte zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land verwendet werden - im Osten wie im Westen. In vielen ländlichen Regionen führen weder Bus noch Bahn, gebe es weder Kita noch Hebamme, so Baerbock. Sie gab zu bedenken, dass von einer Abschaffung des Solidaritätszuschlages vor allem Menschen mit höherem Einkommen profitieren würden. Geringverdiener hätten davon wenig oder gar nichts, sagte die Grünen-Vorsitzende.