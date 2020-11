Die Grünen eröffnen heute eine dreitägige Bundesdelegiertenkonferenz, auf der sie sich ein neues Grundsatzprogramm geben wollen.

Das bisherige stammt aus dem Jahr 2002. - Der Parteitag findet wegen der Coronapandemie auf digitalem Wege statt, die 700 Delegierten werden per Video zugeschaltet.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck sagte im ZDF, mit dem neuen Grundsatzprogramm wolle man raus aus dem eigenen Milieu, um ein Angebot an die Breite der Gesellschaft zu machen. Parteichefin Baerbock sagte dem Nachrichtenportal "t-online.de", zu regieren ergebe keinen Sinn, wenn man nichts umsetzen könne. Das Pariser Klimaabkommen und eine Sozial- und Bildungspolitik, die wirklich jedes Kind erreiche, zu erfüllen, seien für sie zwingende Grundlagen für künftige Koalitionen. Die Zeiten, wo sich die Grünen ausschließlich um Umwelt und Klima kümmerten, sind aus ihrer Sicht vorbei: "Inzwischen wollen wir die Breite der Bevölkerung repräsentieren und das Land aus führender Rolle von der Innen- über die Wirtschafts- und Klimapolitik bis zur Außenpolitik gestalten. " Baerbock wies Kritik unter anderem von Seiten der Klimaaktivistinnen Luisa Neubauer und Carola Rackete zurück, dass die Grünen sich von Status-quo-Hinterfragern zu Status-quo-Bewahrern entwickelten.



Die Grünen waren in den vergangenen Monaten wiederholt unter Druck von Klimabewegungen wie Fridays for Future und Extinction Rebellion geraten, weil sie sich nicht nachdrücklich genug für die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad einsetzen würden. Scharfe Kritik gab es auch am zurückhaltenden Agieren der Grünen in Verbindung mit den Rodungen im Dannenröder Forst. In mehreren Bundesländern bilden sich sogenannte Klimalisten, die den Grünen Konkurrenz machen.

