Die Co-Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Baerbock, will auf dem Parteitag im November wieder für den Parteivorsitz kandidieren.

Sie sei mit Leidenschaft dabei, und plane daher auf dem nächsten Parteitag wieder anzutreten, sagte sie der Zeitung "Bild am Sonntag". Baerbock teilt sich die Parteiführung seit Januar 2018 mit Robert Habeck. Die Grünen wählen ihre Doppelspitze jeweils für zwei Jahre.



Fragen nach einer eigenen Kanzlerkandidatur ihrer Partei hatte Baerbock zuletzt mehrfach zurückgewiesen. In Umfragen liegen die Grünen derzeit mit mehr als 20 Prozent meistens auf dem zweiten Platz, in einigen Befragungen auch gleichauf mit der Union.