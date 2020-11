Vor Beginn des Bundesparteitags am Nachmittag drängt die Grüne Jugend auf Änderungen am Text für das neue Grundsatzprogramm der Partei.

Man schlage Änderungen bei den Formulierungen zu Polizei- und Sicherheitsorganen vor, sagte die Sprecherin der Jugendorganisation, Peters, im Deutschlandfunk. So müsse darüber geredet werden, wie bei der Polizei eine demokratische Kontrolle stattfinden könne, etwa über einen unabhängigen Polizeibeauftragten und Ermittlungsstellen. Außerdem sei ein Diskurs über Fehlverhalten von Polizistinnen und Polizisten notwendig. Mit Blick auf den Wirtschaftsteil des Grundsatzprogramms führte Peters aus, es sei stärker darüber nachzudenken, welche negative Wirkung wirtschaftliche Wachstumszwänge mit sich brächten.



Bündnis 90/Die Grünen kommen am Nachmittag zu einem dreitägigen Bundesparteitag zusammen. Auf dem Treffen, das wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz stattfindet, will sich die Partei ein neues Grundsatzprogramm geben. Es soll das bisherige Programm aus dem Jahr 2002 ersetzen. Bis Sonntag wollen mehrere hundert Delegierte über das Konzept beraten und abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.