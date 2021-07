Die Grünen stellen heute ihre Kampagne für den Bundestags-Wahlkampf vor.

Zunächst tagt der Vorstand in einer Videokonferenz. Anschließend will der Wahlkampfleiter und Politische Bundesgeschäftsführer Kellner die Kampagne der Öffentlichkeit präsentieren. Wie vorab bekannt wurde, will die Partei unter anderem verstärkt die Generation 60 plus ansprechen. Hintergrund ist demnach auch der traditionell höhere Stimmenanteil bei eher jüngeren Wählern.



Weiter hieß es, man wolle eine deutliche Sprache sprechen und sich "angriffslustig" präsentieren, ohne dabei "aggressiv oder persönlich" zu werden.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.