Das von Bundesaußenminister Maas ins Gespräch gebrachte "Bündnis der Hilfsbereiten" zur Flüchtlingsverteilung in Europa stößt auf Widerspruch. Der SPD-Politiker hatte angeregt, im Mittelmeer gerettete Migranten nach einem verbindlichen Mechnismus zu verteilen - allerdings nur in solche EU-Staaten, die dazu bereit sind.

Deutschland sei gewillt, immer ein festes Kontingent an Geflüchteten zu übernehmen, sagte Maas dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dafür erntete er Kritik vom Koalitionspartner. Unionsfraktionsvize Frei sagte, es gebe Dinge, über die man in der Öffentlichkeit nicht reden sollte. Deutschland müsse den Eindruck von Alleingängen vermeiden. Zudem dürften Migranten nicht ermutigt werden, sich auf den Weg nach Europa zu machen, betonte der CDU-Politiker. Der AfD-Politiker Curio warf Maas vor, mit seinem Vorschlag das Geschäft der Schlepper zu betreiben.

Linkspartei wünscht sich noch weitere Schritte

Die Linkspartei dagegen begrüßte Maas' Vorstoß im Grundsatz, kritisierte ihn aber als unzureichend. Der Vorschlag sei lange überfällig, betonte Linken-Fraktionsvize Dagdelen. Die Initiative bleibe allerdings "ein Tropfen auf dem heißen Stein".



Eine klare Absage handelte sich Maas von Österreichs Ex-Kanzler Kurz ein. "Es braucht keine neuen Versuche einer bereits 2015 gescheiterten Umverteilung in Europa, sondern effektive Initiativen für Stabilität in Afrika", erklärte der Chef der konservativen ÖVP.



Am Donnerstag beraten in Helsinki die Justiz- und Innenminister der EU über das Thema Migration. Der frühere österreichische Bundeskanzler Kurz sagte, Maas' Vorschlag habe sich längst als nicht umsetzbar erwiesen.