Wohnungsmangel

Bündnis fordert Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau

In Deutschland fehlen nach Angaben des Bündnisses "Soziales Wohnen" in diesem Jahr mehr als 700.000 Wohnungen. Damit sei das größte Wohnungsdefizit seit mehr als 20 Jahren zu erwarten, heißt es in einer Studie. Das Bündnis fordert ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau.

12.01.2023