Das geplante Bündnis für Mobilität von Bund, Ländern und Kommunen sieht nach Medienberichten vor allem mehr Platz für umweltfreundliche Verkehrsmittel vor.

In einer gemeinsamen Erklärung, aus der die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zitieren, heißt es, Verkehr müsse klimafreundlich, schadstoffarm, sicher und zuverlässig sein. Wichtige Arbeitsbereiche seien vor allem der Ausbau von Rad- und Fußverkehr sowie öffentlichem Nahverkehr sowie dessen Digitalisierung und Vernetzung. Außerdem will sich das Bündnis verstärkt um den Ausbau von "Infrastruktur für alternative Antriebe" kümmern. Die Erklärung soll heute bei einem Treffen der kommunalen Spitzenverbände und der Länder mit Bundesverkehrsminister Scheuer in Berlin unterzeichnet werden.