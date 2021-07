Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Haßelmann, hat die Einrichtung einer Zentralstelle für Katastrophenschutz verlangt.

Es dürfe nicht sein, dass jede Kommune, jeder Landkreis und jede Landesregierung die Menschen unterschiedlich warne und unterschiedlich gut Zugang zu wichtigen Informationen im Katastrophenfall biete, sagte sie der "Passauer Neuen Presse". Es müsse eine bessere Koordination geben. In bestimmten Fällen solle der Bund koordinierende Aufgaben übernehmen und Informationen steuern, betonte Haßelmann.



Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll voraussichtlich ab dem Sommer 2022 mit dem Warnsystem Cell Broadcast arbeiten können. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Regierungskreise. In Katastrophenfällen würden Bürger dann eine Warnung per Textnachricht auf ihr Mobiltelefon erhalten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.