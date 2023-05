EU-Asylsystem

Unter anderem die Caritas kritisiert die Pläne zur Reform des Asylrechts. (picture alliance / dpa / Alexandra Schuler)

Diese stehe in eklatantem Widerspruch zu zentralen Versprechen des Koalitionsvertrags, heißt es in einer Erklärung. Kritisiert wird insbesondere, dass Asylverfahren für bestimmte Personen bereits an den EU-Außengrenzen stattfinden sollen. Dadurch könnten sich die humanitären Missstände an den Außengrenzen verschärfen und der Flüchtlingsschutz werde weiter untergraben. Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören unter anderem die Diakonie, Caritas, Pro Asyl und Brot für die Welt.

Bundeskanzler Scholz hatte vor kurzem betont, man wolle in einem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem einen wirksamen Schutz der Außengrenze erreichen. Am 8. und 9. Juni beraten die EU-Innenminister darüber.

