Zahlreiche Organisationen, Verbände und Initiativen haben für heute Mittag in Dresden zu einer Großkundgebung gegen Rechts aufgerufen.

Das Bündnis "Unteilbar" erwartet mehrere zehntausend Teilnehmer. Die Demonstration findet eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg statt. Laut Umfragen kann die AfD mit hohen Stimmenzuwächsen rechnen - auch in Thüringen, wo Ende Oktober gewählt wird.



Ein Initiator der heutigen Großkundgebung sagte der "Süddeutschen Zeitung", man wolle ein Gegenzeichen setzen und beweisen, dass in Ostdeutschland nicht nur rechtsradikales Gedankengut gepflegt werde. Es gebe in Sachsen, Brandenburg und Thüringen viele Initiativen, die genau dagegen kämpften.



An der Demonstration wollen auch Spitzenpolitikerinnen und -politiker von SPD, Linkspartei und Grünen teilnehmen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) lehnte das ab. Er begründete das damit, dass er und #unteilbar bei der Seenotrettung im Mittelmeer und dem Sächsischen Polizeigesetz sehr weit auseinander lägen.