Aufräumarbeiten im Ahrtal nach der Flutkatastrophe im Juli. Die Straße wurde von der Flut vollständig mitgerissen. (dpa)

122 Millionen Euro an Unterstützung seien bereits gezahlt worden, teilte die "Aktion Deutschland hilft" in Bonn mit. Als Beispiele wurden akute Nothilfe, mittelfristige Hilfen und der Wiederaufbau genannt. Der Bedarf der Menschen in den betroffenen Orten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sei sehr unterschiedlich, sagte eine Sprecherin.

Bei dem verheerenden Hochwasser Mitte Juli kamen in den beiden Bundesländern mehr als 180 Menschen ums Leben. Tausende Gebäude und ein großer Teil der Infrastruktur wurden zerstört.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.