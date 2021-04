Der Vorstand der Grünen hat Parteichefin Baerbock als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl im Herbst benannt.

Die 40-Jährige setzte sich damit gegen ihren Co-Vorsitzenden Habeck durch. Baerbock sagte, sie möchte ein Angebot an alle formulieren, um gemeinsam das - Zitat - "vielfältige, starke und reiche" Deutschland in eine gute Zukunft zu führen. Die Politik brauche Mut, vieles anders zu machen. Ihre Kandidatur stehe für die Veränderung hin zu einem gerechteren Land, in dem Kitas und Schulen die besten Orte seien, in dem Pflege Zeit für die Menschen habe und in dem der Staat auch digital funktioniere. Zudem müsse Klimaschutz in allen Bereichen beachtet werden. Präferenzen für eine Koalition äußerte sie nicht. Habeck betonte, er selbst werde sich mit aller Kraft in den Wahlkampf einbringen. Beide nehmen für sich in Anspruch, nicht für einen bestimmten Flügel der Partei zu stehen.



Es ist das erste Mal in der rund 40-jährigen Geschichte der Grünen, dass sie eine Kanzlerkandidatur benannt haben.

