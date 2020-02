US-Präsident Trump wird zu einem offiziellen Besuch in Indien erwartet.

Er will dort beim indischen Premierminister Modi für ein stärkeres Bündnis der beiden großen Demokratien zu werben. Unter anderem ist ein gemeinsamer Auftritt der Staatsoberhäupter in einem neuerrichteten Stadion in Ahmedabad vor rund einhunderttausend Menschen geplant.



Trump wolle mit seinem Besuch die Bedeutung der Partnerschaft mit Indien unterstreichen, sagte eine seiner Sprecherinnen vor Journalisten. Die USA sehen im demokratischen Indien ein Gegengewicht zur kommunistischen Führung Chinas, welche sich zunehmend um militärische und politische Dominanz in Asien bemüht. Die US-Regierung setze sich daher auch für ein starkes indisches Militär ein, hieß es weiter.