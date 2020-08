In Dänemark sind der Chef des Militärischen Geheimdienstes und zwei seiner Mitarbeiter vom Dienst suspendiert worden.

Wie die zuständige Aufsichtsbehörde mitteilte, hat eine interne Untersuchung ergeben, dass der Geheimdienst unter anderem Verstöße beim Datenschutz beging. Er sammelte demnach im Rahmen operativer Tätigkeiten jahrelang widerrechtlich große Mengen an Informationen über dänische Bürger und gab sie weiter. Außerdem soll er gegenüber der Aufsichtsbehörde falsche Angaben gemacht und wichtige Informationen zurückgehalten haben.



Die Untersuchung war nach Hinweisen mehrerer Whistleblower in Gang gekommen. Die dänische Verteidigungsministerin Bramsen kündigte eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe an.