Angehörige der verfolgten Rohingya-Volksgruppe durften ihr Boot nicht verlassen und mussten wieder aufs Meer hinaus. (AFP / AMANDA JUFRIAN)

Küstenbewohner in der nördlichen Provinz Aceh hätten dafür gesorgt, dass Angehörige der verfolgten Rohingya-Volksgruppe ihr Boot nicht hätten verlassen könne und wieder aufs Meer hinaus mussten, berichtete die Zeitung "Jakarta Post". Teilweise seien die Flüchtlinge vollkommen entkräftet gewesen von der langen Zeit auf dem Meer. In den vergangenen Tagen kamen dem Bericht zufolge mindestens 600 Rohingya an verschiedenen Stränden in der islamisch-fundamentalistisch geprägten Region an.

Hunderte Angehörige der muslimischen Minderheit aus Myanmar fliehen jährlich zwischen November und April über die Andamanensee und den Golf von Bengalen - um der Verfolgung durch das Militär und der extremen Armut in den Rohingya-Flüchtlingslagern in Bangladesch zu entkommen. Teilweise brauchen sie Monate für die gefährliche Überfahrt, auch sterben immer wieder Menschen. Laut den Vereinten Nationen gab es im vergangenen Jahr mindestens 348 Tote.

