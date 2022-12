Korruptionsskandal im EU-Parlament

Das EU-Parlament in Brüssel: Die Einhaltung der geltenden Lobby- und Transparenzregeln wird nicht kontrolliert. (AFP / JOHN THYS)

Das Fehlen einer entsprechenden Instanz begünstige einen laxen Umgang mit den Bestimmungen, sagte der bei der Bürgerbewegung für Finanzkriminalität zuständige Experte Konrad Duffy im Deutschlandfunk. So zeigten nur 50 Prozent der Parlamentarier ihre Treffen mit Lobbyisten überhaupt an. Hinzu komme das Problem, dass die Europäische Union generell die Gefahr unterschätze, die von autokratisch geführten Staaten ausgehe, erklärte Duffy.

Am Wochenende waren die stellvertretende Präsidentin des Europäischen Parlaments, Kaili, sowie drei weitere Verdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen wird "Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption" vorgeworfen. Hintergrund ist der Verdacht, dass das Golf-Emirat Katar mit hohen Geldsummen versucht hat, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen, unter anderem bei der Visa-Regelung. Katar wies die Vorwürfe zurück.

