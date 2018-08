Bundeskanzlerin Merkel beklagt, dass beim Thema Integration fast nur über das berichtet werde, was nicht klappe.

Die Kanzlerin sagte in Jena in einem Gespräch mit Bürgern dort, man müsse stärker hervorheben, was gelungen sei. So gebe es in Deutschland ein Riesenangebot für alle jene, die ins Land kämen - etwa mit den Integrationskursen.



Merkel betonte, sie trete dafür ein, dass die Menschen, die kämen, das auf legalem Wege täten - etwa in Zusammenarbeit mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk, mit der Internationalen Organisation für Migration oder als Fachkräfte. Stattdessen seien aber immer noch Schlepper und Schleuser sehr stark am Werk.



Mit Blick auf die afrikanischen Staaten sagte die Kanzlerin, man könnte mit Vereinbarungen eine Situation herstellen, in der beide Seiten gewännen. So könnten die betroffenen Länder all jene zurücknehmen, die unrechtmäßig geflüchtet seien. Im Gegenzug könnte Deutschland anderen Menschen Arbeits- oder Studentenvisa anbieten.