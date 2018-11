Bei ihrem Besuch in Chemnitz hat Bundeskanzlerin Merkel Verständnis dafür gezeigt, dass den Menschen ein Gefühl der Sicherheit verlorengegangen ist. Dass sich viele Bürger nach der tödlichen Messerattacke Ende August nicht mehr sicher fühlten, habe sie bedrückt, sagte Merkel bei einer Gesprächsrunde mit Bürgern.

Dies rechtfertige aber nicht, bei rechtsradikalen Demonstrationen Straftaten zu begehen. Merkel erklärte, warum sie ihren Besuch in Chemnitz erst Monate später angetreten hat. Sie habe nach den Ereignissen im August nicht in einer völlig aufgewühlten Stimmung kommen wollen, so Merkel. Schließlich wirke sie auf viele Menschen polarisierend. Auch diesmal löste der Besuch Merkels in Chemnitz Proteste aus. Rund 2.500 Menschen gingen auf die Straße, unter ihnen auch Rechtspopulisten, die Parolen gegen die Kanzlerin skandierten.