Biolebensmittel sind für viele unerschwinglich. (picture alliance / photothek / Liesa Johannssen)

Eigene Berechnungen zeigten, dass der Regelsatz beim Bürgergeld nicht ausreiche, um sich nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gesund zu ernähren, erklärte eine Vertreterin des evangelischen Wohlfahrtsverbandes. Dabei seien ökologische Kriterien noch nicht einmal berücksichtigt. Menschen mit wenig Geld seien unfreiwillig auf Dumpingpreise und Discounter angewiesen, vielfach also auf unökologisch und unsozial hergestellte Lebensmittel. In einem reichen Land wie Deutschland sei das eine traurige Realität.

Demonstration des Bündnisses "Wir haben es satt"

Die Diakonie beteiligt sich an heute Nachmittag an einer Demonstration des Bündnisses "Wir haben es satt" in Berlin. Anlass ist die Grüne Woche in Berlin. Das Bündnis fordert eine sozial gerechte Agrar- und Ernährungswende. 10.000 Teilnehmer wurden angemeldet. Teilweise wollen sie mit 50 Traktoren kommen. Aufgerufen haben Landwirte, Natur-, Umwelt- und Tierschutzverbände. Sie fordern unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer auf "klimagerechte" Lebensmittel und weniger Ackerflächen für den Anbau von Tierfutter. Zum Auftakt der Agrarmesse hatte es gestern bereits Protestaktionen gegeben.

Auf der Grünen Woche präsentieren sich zum 29. Januar rund 1.400 Aussteller aus 60 Ländern. Die Veranstalter erwarten rund 300.000 Gäste.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.