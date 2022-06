In Dänemark gibt es heute eine Volksabstimmung über Teilnahme an der Verteidigungspolitik der EU. (picture alliance/dpa)

Nach Auszählung fast aller Stimmen sprachen sich rund zwei Drittel für ein Ende des dänischen Sonderwegs aus. Damit kann sich Dänemark künftig an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit - zum Beispiel an militärischen EU-Missionen - beteiligen. Ministerpräsidentin Frederiksen sprach von einem wichtigen Signal an die Verbündeten in Europa und in der NATO sowie an den russischen Präsidenten Putin. Der Präsident des Europäischen Rates, Michel, erklärte, die historische Entscheidung des dänischen Volkes werde die EU und Dänemark stärker machen.

Im Jahr 1992 hatte sich Dänemark darauf festgelegt, bei der EU-Verteidigungspolitik außen vor zu bleiben. Ministerpräsidentin Frederiksen und fast alle Parteien in Dänemark hatten sich dafür ausgesprochen, diesen Beschluss jetzt zu revidieren.

