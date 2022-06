In Dänemark gibt es heute eine Volksabstimmung über Teilnahme an der Verteidigungspolitik der EU. (picture alliance/dpa)

Gut zwei Drittel stimmten für ein Ende des dänischen Sonderwegs. Damit kann sich das Land künftig an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit beteiligen, etwa an militärischen EU-Missionen. Ministerpräsidentin Frederiksen nannte es ein wichtiges Signal an die Verbündeten in Europa und der NATO sowie den russischen Staatschef Putin. Der Präsident des Europäischen Rates, Michel, sprach von einer historischen Entscheidung, die die EU und Dänemark stärker machen werde.

1992 hatte Dänemark beschlossen, bei der gemeinsamen Verteidigungspolitik außen vor zu bleiben. Diesmal sprachen sich fast alle Parteien dafür aus, diese Haltung zu revidieren.

