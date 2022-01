Hintergrund ist eine Konferenz zur Zukunft Europas , die Reformvorschläge der Bevölkerung in die politische Debatte einbringen soll und für die Bürgerinnen und Bürger in Foren seit Monaten über ihre Vorstellungen zur EU diskutiert. Am vergangenen Wochenende wurden im Plenum unter anderem die Einführung eines europäischen Fernsehsenders, die konsequente Durchsetzung rechtsstaatlicher Prinzipien sowie eine gemeinsame europäische Armee diskutiert.