Die rechtskonservative Regierungspartei PiS könnte laut Umfragen zwar stärkste Kraft bleiben, die absolute Mehrheit aber verfehlen. Die oppositionelle Bürgerplattform des pro-europäischen früheren Regierungschefs Tusk liegt den Umfragen zufolge nur knapp hinter der PiS. Für die absolute Mehrheit sind 231 der 460 Abgeordnetenmandate notwendig. Insgesamt sind gut 29 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen.

Parallel zur Parlamentswahl findet in Polen ein Referendum statt. Die Opposition lehnt die Abstimmung ab und wirft der Regierung Manipulation vor. So geht es in einer von vier Fragen etwa um die Reform des EU-Asylrechts. Die Bürgerinnen und Bürger sollen darüber abstimmen, ob sie - so wörtlich - die Aufnahme von Tausenden illegalen Einwanderern aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Mechanismus der verpflichtenden Aufnahme unterstützen. Die PiS lehnt den Asylkompromiss ab. Der Ausgang des Referendums hat keinen Einfluss auf den Entscheidungsprozess innerhalb der EU.

