EU-Ratspräsident Borrell hat mit ungewöhnlich offenen Worten die Libyen-Politik der Europäischen Union kritisiert.

Indem die EU darauf beharre, den Bürgerkrieg in dem nordafrikanischen Land auf diplomatischem Weg zu lösen, lähme sie sich selbst, sagte Borrell in Straßburg. Wörtlich sagte er, die EU sei verbarrikadiert in dem Glauben, dass es keine militärische Lösung gebe.



Der jordanische König Abdullah der Zweite warnte vor einem offenen Krieg in Libyen. Das Land drohe ein zweites Syrien zu werden, sagte der Monarch in einer Rede vor dem Europäischen Parlament.



Am Sonntag wird sich eine internationale Konferenz in Berlin mit dem Konflikt befassen.