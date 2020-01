Bürgerkrieg in Libyen

Die Bundesregierung hat für Sonntag zu einer Konferenz nach Berlin eingeladen, um über den Libyen-Konflikt zu beraten.

Den Angaben zufolge werden daran unter anderem die USA, Russland und die Türkei teilnehmen. Erwartet werden außerdem der von der UNO anerkannte libysche Regierungschef Sarradsch und der abtrünnige General Haftar. Wie die Bundesregierung weiter mitteilte, soll die Konferenz auf Ebene der Staats- und Regierungschefs stattfinden.



Gestern waren Gespräche in Moskau über einen dauerhaften Waffenstillstand in Libyen gescheitert. Nur Regierungschef Sarradsch hatte die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. General Haftar bat um weitere Bedenkzeit. Das russische Verteidigungsministerium teilte heute mit, er wolle sich noch mit seinen Verbündeten beraten.



Ungeachtet dessen wollten die libyschen Konfliktparteien vorerst an einer vorübergehenden Feuerpause festhalten.