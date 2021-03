In Syrien nimmt offenbar auch unter Gefolgsleuten des Machthabers Assad der Widerstand gegen das Regime zu. Der Gründer der zivilrechtlichen Organisation "Adopt a Revolution", Sharaf, erwartet einen Aufstand auch der Assad-Anhänger.

Sharaf sagte im Deutschlandfunk, der alltägliche Druck steige spürbar, weil allen in Syrien nach zehn Jahren Bürgerkrieg die Ressourcen ausgingen. Die Menschen müssten täglich um ihr Überleben kämpfen. Politische Konflikte gerieten darüber in den Hintergrund, auch zwischen verfeindeten Gruppen.



Von einem normalen Leben könne in Syrien nicht mehr die Rede sein. Die meisten Einwohner seien damit konfrontiert, jeden Tag nach Nahrungsmitteln und Brennstoffen zu suchen und die Stromversorgung aufrecht zu erhalten. Fast die gesamte Bevölkerung lebe unter der Armutsgrenze, betonte Sharaf. Es herrsche eine Perspektivlosigkeit, die einmalig in der Geschichte des Landes sei. Auch die Arbeit von "Adopt a Revolution" sei zur Zeit nicht möglich: Die Zustände in Syrien ließen es nicht zu, Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche durchzuführen.

Unicef: 90 Prozent auf humanitäre Hilfe angewiesen

Das Kinderhilfswerk Unicef geht davon aus, dass 90 Prozent der Menschen in Syrien auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Hinzu kämen weitere 2,5 Millionen geflüchtete Kinder in anderen Ländern der Region. Nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen sind mit fast 60 Prozent der Bevölkerung rund 12 Millionen Menschen von Hunger und Armut betroffen, doppelt so viele wie 2018. Die Bewohner des Landes seien mit den schlimmsten humanitären Umständen seit dem Beginn der Krise konfrontiert.



Bundesentwicklungsminister Müller sprach von der größten Tragödie dieses Jahrhunderts. Eine ganze Generation kenne nichts als Angst und Not. Der Konflikt in Syrien hatte im März 2011 mit Protesten gegen Machthaber Assad begonnen.

