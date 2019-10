In Genf nimmt heute der Ausschuss für eine neue Verfassung in Syrien seine Arbeit auf.

Nach mehr als acht Jahren Bürgerkrieg in dem Land setzen sich die verfeindeten Parteien unter der Vermittlung der Vereinten Nationen an den Verhandlungstisch. Jeweils 50 Vertreter von Regierung, Opposition und der Zivilgesellschaft sollen in den nächsten Monaten die neue Verfassung ausarbeiten. Mit dem Gremium verbindet sich die Hoffnung auf einen politischen Prozess, um den Krieg in Syrien zu beenden. Russland und der Iran als Verbündete der Regierung des syrischen Machthabers Assad und die Türkei als Unterstützer der Opposition unterstützen den Ausschuss, dies gilt auch für die USA und die EU.



Der in Syrien geborene Staats- und Verfassungsrechtler Naseef Naeem kritisierte die Zusammensetzung des Gremiums. Im Deutschlandfunk (Audio-Link) sagte Naeem, man könne hier nicht von einer angemessenen Repräsentanz aller Gruppen sprechen. Er bemängelte, dass etwa die Kurden auf Druck der türkischen Regierung an dem Prozess nicht beteiligt würden. Naeem ist Forschungsleiter der Beratungsgruppe Zenith Council, die international für Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen tätig ist.