Bundeskanzlerin Merkel hat sich zurückhaltend zu möglichen Fortschritten auf der für Sonntag geplanten Libyen-Konferenz geäußert.

Man müsse sehen, ob es einen Beschluss auf höchster politischer Ebene geben könne, sagte Merkel in einer Sitzung der Unionsfraktion nach Angaben von Teilnehmern. Es sei ein wichtiges Zeichen, dass etwa die Präsidenten Russlands und der Türkei, Putin und Erdogan, nach Berlin kämen. Trotzdem müsse man mit ganz niedrigen Erwartungen in das Treffen gehen. Solange sich in Libyen immer wieder von außen militärische Kräfte einmischten, werde es keine politische Lösung geben. An der Konferenz sollen nach Angaben der Bundesregierung außerdem die beiden Hauptprotagonisten des Bürgerkriegs teilnehmen, der von der UNO anerkannte libysche Regierungschef Sarradsch und der abtrünnige General Haftar.



Gestern waren Gespräche in Moskau über einen dauerhaften Waffenstillstand in Libyen gescheitert. Nur Sarradsch hatte die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Ungeachtet dessen wollen die Konfliktparteien vorerst an einer vorübergehenden Feuerpause festhalten.