Im Prozess gegen syrische Geheimdienstmitarbeiter hat das Oberlandesgericht Koblenz einen der beiden Angeklagten zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Eyad A. wurde der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Folter und schwerwiegender Freiheitsberaubung schuldig gesprochen. Gegen den Hauptangeklagten Anwar R. wird voraussichtlich bis zum Herbst weiter verhandelt.



Erstmals mussten sich ehemalige Geheimdienstfunktionäre der syrischen Regierung in Deutschland wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Die Angeklagten sollen für brutale Folter und den Tod zahlreicher Menschen in einer Haftanstalt verantwortlich gewesen sein.

