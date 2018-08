Russland verstärkt Medienberichten zufolge seine Militärpräsenz vor der syrischen Küste.

Zwei Kriegsschiffe und ein Flugabwehrsystem seien in diesem Monat ins Mittelmeer entsandt worden, berichtet die Zeitung "Kommersant". In der "Iswestija" heißt es, Russland habe derzeit zehn Kriegsschiffe und zwei U-Boote in syrischen Gewässern im Einsatz. Dies sei die größte russische Militärpräsenz in der Region seit Beginn der Intervention in dem Konflikt im Jahr 2015. Dem Bericht zufolge will Moskau noch weitere Kriegsschiffe nach Syrien entsenden.



Russland unterstützt den syrischen Machthaber Assad in dem seit sieben Jahren andauernden Bürgerkrieg.