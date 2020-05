Russland und die Türkei haben eine sofortige Waffenruhe in Libyen gefordert.

Die Kampfhandlungen müssten unverzüglich eingestellt werden, teilte das russische Außenamt nach einem Gespräch von Außenminister Lawrow mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu mit. Zudem müsse der politische Prozess unter der Leitung der Vereinten Nationen und unter Einbindung der Konfliktparteien wieder aufgenommen werden. Nur so könnten die Entscheidungen der Libyen-Konferenz umgesetzt werden. Im Januar waren in Berlin unter anderem eine Feuerpause in dem Bürgerkriegsland sowie ein Ende der Waffenlieferungen aus dem Ausland vereinbart worden.



Ankara unterstützt die Regierung von Ministerpräsident Sarradsch. Moskau steht auf der Seite von General Haftar, der mit Sarradsch um die Macht in Libyen konkurriert.