Syrische Regierungstruppen haben zwei Dörfer an der Grenze zur Rebellenprovinz Idlib erobert.

Während der Nacht sei das Dorf Arbain, am frühen Morgen das nahe gelegene Sakat eingenommen worden, meldeten die Staatsmedien und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien. Mehrere Menschen seien getötet worden. Die Türkei drohte erneut mit militärischem Eingreifen. Sollten die Regierungstruppen weiter vorrücken, könnten sie auf türkische Soldaten stoßen, die in der Region zwölf Beobachtungsposten eingerichtet haben.