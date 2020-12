In Libyen sind nach UNO-Angaben noch rund 20.000 ausländische Kämpfer und Söldner aktiv.

Das sei eine schockierende Verletzung der libyschen Souveränität, sagte die Gesandte der Vereinten Nationen, Williams, bei einem virtuellen Dialog-Forum. Es gebe zehn Militärstützpunkte, die in diesem Moment entweder teilweise oder vollständig von ausländischen Kämpfern kontrolliert würden. Zudem brächten sie Waffen in ein Land, das nicht noch mehr Waffen brauche. Das sei eine Verletzung des Waffenembargos. Im Oktober hatten sich die Konfliktparteien in Libyen unter UNO-Vermittlung auf eine dauerhafte Waffenruhe und den Abzug ausländischer Kämpfer binnen 90 Tagen geeinigt.

