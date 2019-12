Die Arabische Liga hat für heute eine Dringlichkeitssitzung zur Lage in Libyen einberufen.

In einer Mitteilung heißt es, dabei solle es um die Risiken einer Eskalation gehen, welche die Stabilität das nordafrikanischen Landes sowie der ganzen Region bedrohen könnte. Beantragt wurde das Treffen von Ägypten. Hintergrund ist das geplante militärische Engagement der Türkei in Libyen. Gestern hatte Präsident Erdogan dem Parlament in Ankara einen Mandatsentwurf zur Entsendung von Truppen in das Bürgerkriegsland vorgelegt. Die Zustimmung der Abgeordneten wird für Donnerstag erwartet und gilt als sicher. Libyens Ministerpräsident Sarradsch hatte Erdogan um militärischen Beistand zum Schutz der Einheitsregierung gebeten. Diese steht unter Druck, seit der abtrünnige General Haftar eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis gestartet hat.



Ägypten steht ebenso wie etwa Russland auf der Seite Haftars. Internationale wird nun ein Stellvertreterkrieg befürchtet.