IAEA-Experten am Atomkraftwerk Saporischschja. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Stringer)

Der Bürgermeister der Stadt Enerhodar erklärte, sowohl die Strom- als auch die Wasserversorgung seien wieder hergestellt. Zuvor hatte die Anlage nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde keine externe Stromversorgung mehr für die Kühlung von Reaktorkernen und Atommüll. Enerhodar und das dortige Atomkraftwerk waren in den vergangenen Wochen immer wieder unter Beschuss geraten; Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld dafür.

Bundesaußenministerin Baerbock forderte bei einem Besuch in der Ukraine den russischen Abzug von Saporischschja. Sie sagte bei einem Treffen mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba in Kiew, mit der Besetzung der Anlage setze der russische Präsident Putin die gesamte Region der Gefahr eines nuklearen Zwischenfalls aus. Baerbock war in der Nacht auf Samstag in einem Sonderzug mit einer kleinen Delegation von Polen aus nach Kiew gereist.

