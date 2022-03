Blick auf die Stadt Kiew mit dem Platz der Unabhängigkeit mit einem Obelisken im Vordergrund. Im Hintergrund eine Rauchsäule. (imago/Pavel Nemecek)

Bürgermeister Klitschko sagte im ukrainischen Fernsehen, Kiew gleiche inzwischen einer Festung. Jede Straße, jedes Gebäude, jeder Kontrollpunkt seien verstärkt worden. Laut Klitschko haben knapp zwei Millionen Bewohner der Hauptstadt die Flucht ergriffen. Im Großraum Kiew lebten vor Beginn des Krieges etwa 3,5 Millionen Menschen.

In der umkämpften Stadt Sumy im Nordosten des Landes hat nach Behördenangaben unterdessen eine neue Evakurierungsaktion begonnen. Die russische Armee hatte in der Nacht Sumy sowie die Städte Mykolajiw und Charkiw beschossen. Es soll weitere Tote und Verletzte gegeben haben. Auch aus Mariupol wurden am Vormittag russische Luftangriffe gemeldet. Teile der Hafenstadt im Süden des Landes sollen inzwischen unter russischer Kontrolle stehen.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.