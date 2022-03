Rauch steigt auf in Mariupol nach dem Beschuss durch russische Streitkräfte, Archivfoto (Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Von 50 vollgetankten Fahrzeugen seien nur mehr 20 übrig. Bis zur nächsten Evakuierungsmöglichkeit habe man vielleicht keine Busse mehr. Die Menschen in Mariupol seien ohne Strom, Heizung und Wasser. Es gebe tausende Verletzte, sagte der Bürgermeister. Er sprach von Ruinen und kolossaler Zerstörung in der Stadt. Das Mariupol, das man gekannt habe, gebe es nicht mehr. Berichten zufolge setzte das russische Militär auch seine Angriffe auf Wolnowacha fort. Nach ukrainischen Angaben gab es in der Nacht zudem heftige Angriffe russischer Truppen rund um Kiew, Charkiw und Mykolajiw.

Die russische Nachrichtenagentur Tass meldete, die ukrainische Armee habe Siedlungen in der Region Luhansk im Osten des Landes beschossen. Zwei Zivilisten seien verletzt worden, hieß es.

Ukraine meldet Abschuss Dutzender russischer Flugzeuge

Nach eigener Darstellung hat die Ukraine Dutzende russische Flugzeuge abgeschossen. Außenminister Kuleba teilte mit, das russische Militär habe darüber hinaus hunderte Panzerfahrzeuge verloren. In einer Videobotschaft bekräftigte er Angaben von Präsident Selenskyj, wonach seit Beginn des Kriegs mehr als 10.000 russische Soldaten getötet worden seien. Eine unabhängige Überprüfung der Darstellungen ist in der gegenwärtigen Situation nicht möglich. Russland bestätigt zwar Verluste, stellt deren Ausmaß aber deutlich geringer dar.

Neue Drohungen von Putin

Der russische Staatschef Putin hatte gestern erneut drastische Drohungen gegen die Ukraine ausgesprochen und Warnungen an den Rest der Welt gerichtet. Die ukrainische Führung setze die Staatlichkeit des Landes aufs Spiel, wenn sie weiterhin so handele, meinte Putin. Zu einer Flugverbotszone über der Ukraine sagte er, ein solcher Schritt würde katastrophale Folgen für Europa und die ganze Welt haben.

