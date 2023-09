Überschwemmungen in Libyen

Bürgermeister von Derna befürchtet bis zu 20.000 Tote

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Libyen steigt dort die Zahl der Todesopfer weiter an. In der besonders schwer betroffenen Hafenstadt Derna wird sie inzwischen mit mehr als 3.800 angegeben. Doch es könnten sehr viel mehr werden.

14.09.2023