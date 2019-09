Bürgermeister von Kiew Ukrainische Regierung will Klitschko entmachten

Die neue ukrainische Regierung will auch in der Hauptstadt Kiew das Ruder übernehmen. Künftig soll ein Verwalter den Regierungsbezirk leiten - und nicht mehr der Bürgermeister von Kiew, der prominente Ex-Boxer Vitali Klitschko. Doch der will seinen Posten nicht kampflos aufgeben.

Von Florian Kellermann

