In der zerstörten Stadt Mariupol wird das ganze Ausmaß der Zerstörung durch den Krieg deutlich. (picture alliance /dpa/ Tass / Sergei Bobylev)

Angesichts der vielen Leichen auf den Straßen könnten es auch doppelt so viele sein, sagte Boitschenko der Nachrichtenagentur AP. Er warf Russland vor, humanitäre Korridore in die Stadt zu blockieren, um die Massaker an Zivilisten zu vertuschen.

Pro-russische Separatisten erklärten nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen, sie hätten den Hafen von Mariupol erobert. Die noch verbliebenen ukrainischen Truppen in der Stadt hatten zuvor mitgeteilt, sie bereiteten sich auf ihre letzte Schlacht vor, da die Munition zur Neige gehe.

Die Angaben sind nicht von unabhängiger Seite überprüfbar.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.