In der zerstörten Stadt Mariupol wird das ganze Ausmaß der Zerstörung durch den Krieg deutlich. (picture alliance /dpa/ Tass / Sergei Bobylev)

Angesichts der vielen Leichen auf den Straßen könnten es auch doppelt so viele sein, sagte Boitschenko der Nachrichtenagentur AP. Er warf Russland vor, humanitäre Korridore in die Stadt zu blockieren, um die Massaker an Zivilisten zu vertuschen. Das russische Militär zerstörte in Mariupol nach Angaben der Caritas ein Gebäude der Hilfsorganisation. Dabei seien sieben Menschen getötet worden, teilte die Caritas auf Twitter mit. Auch im Gebiet Charkiw und in Donezk im Osten gab es nach ukrainischen Angaben wieder russische Angriffe.

Pro-russische Separatisten erklärten nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen, sie hätten den Hafen von Mariupol erobert.

Die Angaben sind nicht von unabhängiger Seite überprüfbar.

12.04.2022